Mare nel Lazio ombrellone e lettini costano sempre di più | quanto si spende ad Anzio

Al porto di Anzio, il prezzo di un ombrellone e due lettini è aumentato rispetto agli anni precedenti. Una giornata al mare può arrivare a costare circa 30 euro, con variazioni a seconda delle zone e dei servizi offerti. I prezzi tendono a salire nelle settimane centrali dell’estate, influenzando le spese delle famiglie. L’incremento si registra rispetto alle stagioni passate, con costi più elevati per l’affitto di attrezzature balneari.

Quanto costa andare al mare nel Lazio? Ombrellone e lettini incidono sempre di più sul budget delle famiglie, soprattutto durante le settimane centrali dell’estate. Anche ad Anzio, una delle mete balneari più frequentate dai romani, le tariffe degli stabilimenti seguono una tendenza nazionale fatta di rincari progressivi. Ma quanto bisogna mettere in conto per una settimana in spiaggia? Quanto costa una settimana al mare nel Lazio? L’esempio di Anzio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo su 222 stabilimenti balneari italiani, ad Anzio una settimana con un ombrellone e due lettini costa mediamente 179 euro, considerando le prime quattro file e il periodo compreso tra il 2 e l’8 agosto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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