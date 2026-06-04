Stabilimenti stangata su ombrellone e lettini | quanto costa una settimana al mare

I prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati nel 2026, con un incremento medio del 6% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi cinque anni, i costi sono cresciuti complessivamente del 24%. Questa variazione riguarda principalmente il prezzo di ombrelloni e lettini, che risultano più costosi rispetto agli anni passati. La tendenza si riscontra in molte località, con variazioni di prezzo che riflettono un incremento generale nel settore balneare.

Roma, 4 giugno 2026 – Andare al mare in uno stabilimento balneare costa sempre di più. Nell’estate 2026 i prezzi dei lidi registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. È quanto emerge dall’inchiesta annuale di Altroconsumo, che ha analizzato le tariffe di 222 stabilimenti balneari in 10 località italiane. L’indagine fotografa un quadro di rincari diffusi, con aumenti che in alcune mete arrivano fino al 16%. La località più cara è Alassio, dove una settimana con ombrellone e due lettini nelle prime file può arrivare a costare in media 340 euro, mentre Lignano risulta la più economica, con un prezzo settimanale di 164 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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