Quanto costano quest' anno un ombrellone e due lettini al mare
Quest’anno, un ombrellone e due lettini sulla spiaggia costano in media 35 euro al giorno, con aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso. I prezzi più alti si registrano nelle località più rinomate, mentre nelle zone meno frequentate si può spendere circa 20 euro. La variazione dipende da stabilimento a stabilimento, ma l’incremento generale rende più difficile trovare soluzioni economiche per la spiaggia.
Dove andare al mare questa estate senza svuotare il portafogli? Impresa non facile, perché gli stabilimenti balneari italiani stanno diventando sempre più cari. A dirlo è Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, secondo cui nel 2026 i prezzi sono in aumento del 6%, con la crescita. 🔗 Leggi su Today.it
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