Quanto costano quest' anno un ombrellone e due lettini al mare

Dove andare al mare questa estate senza svuotare il portafogli? Impresa non facile, perché gli stabilimenti balneari italiani stanno diventando sempre più cari. A dirlo è Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, secondo cui nel 2026 i prezzi sono in aumento del 6%, con la crescita. 🔗 Leggi su Today.it

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