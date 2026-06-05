Pollica Baunei e Otranto | la classifica del mare più bello d’Italia e tutte le località premiate con le Cinque Vele 2026

Pollica, Baunei e Otranto sono le località che occupano il podio delle migliori destinazioni marine per l’estate 2026. La classifica del “mare più bello” in Italia include queste aree, tutte premiate con le Cinque Vele 2026. Pollica si trova nella provincia di Salerno, Baunei nella provincia di Nuoro e Otranto in provincia di Lecce.

Pollica in provincia di Salerno, Baunei in provincia di Nuoro e Otranto in provincia di Lecce: è questo il podio delle migliori località marine per l’estate 2026. A decretarlo è la nuova guida “Il Mare più bello “, presentata a Venezia durante la Venice Climate Week 2026 da Legambiente e Touring Club Italiano in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Il riconoscimento delle “Cinque Vele” sventola quest’anno su 30 località (20 marine e 10 lacustri) che si sono distinte per un turismo consapevole, una gestione sostenibile e per le soluzioni adottate in risposta all’attuale crisi climatica. Dopo il terzetto di testa, la top ten delle destinazioni costiere prosegue confermando il predominio del Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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