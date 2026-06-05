Il mare più bello La classifica delle località italiane più affascinanti secondo Legambiente e Touring Club

Da caffeinamagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pollica, in provincia di Salerno, è risultata essere la località di mare più bella d’Italia nel 2026 secondo la guida “Il Mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano. La classifica si basa su criteri legati a qualità ambientale, qualità delle acque e tutela del territorio. La pubblicazione evidenzia le caratteristiche delle località che si distinguono per paesaggi, biodiversità e gestione sostenibile delle risorse marine. La graduatoria include diverse destinazioni italiane di rilievo.

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È Pollica, in provincia di Salerno, la località di mare più bella d’Italia del 2026 secondo la nuova guida “Il Mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano. Un primo posto conquistato in una sfida ampia, con 30 destinazioni in gara tra mare e laghi, tutte valutate con il sistema delle Cinque Vele. La graduatoria è stata presentata a Venezia durante la Venice Climate Week 2026, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Sul podio, dietro Pollica, salgono anche Baunei in Sardegna, seconda, e Otranto in Puglia, terza. Il riconoscimento premia realtà che puntano su turismo sostenibile e gestione attenta del territorio, ma anche sulla capacità di adattarsi alla crisi climatica, con proposte per vacanze più “fresche” e itinerari alla scoperta dell’entroterra, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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