Marco Liorni chi è sua moglie Giovanna Astolfi e che lavoro fa

Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, conduttore noto per programmi come Reazione a Catena e L’Eredità. Non sono disponibili dettagli sul suo lavoro o professione.

Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, uno dei volti Rai più amati e conosciuti, al timone di programmi cult come Reazione a Catena e L’Eredità. Chi è Giovanna Astolfi, la carriera come giornalista e l’incontro con Marco Liorni. Carismatico e professionale, Marco Liorni lavora in televisione da moltissimi anni ed è per milioni di telespettatori un volto familiare. Il conduttore però, nonostante la fama, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, vivendo i suoi amori lontano dai riflettori. Soprattutto quello per Giovanna Astolfi, a cui è legato dagli anni Novanta. La donna è infatti estranea al mondo della televisione e lavora come addetta stampa e giornalista nell’ambito scientifico, medico e sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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3 MINUTI FA, Marco Liorni confessa la verità a tutti e alla sua ex moglie.

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