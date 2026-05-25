Un tifoso di 36 anni è rimasto gravemente ferito durante gli scontri che si sono verificati nel pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus, vicino allo stadio. Le sue condizioni sono stabili ma ancora molto delicate. La polizia ha riferito che la situazione rimane sotto controllo e che sono in corso indagini sulla dinamica degli incidenti. Nessun altro dettaglio sulle cause degli scontri è stato comunicato.

Restano stabili ma ancora molto delicate le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso di 36 anni rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti nel pomeriggio prima del derby tra Torino e Juventus nelle vicinanze dello stadio. L’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette di Torino, dove i medici mantengono la prognosi riservata in attesa dell’evoluzione clinica delle prossime ore. Nella giornata di oggi il trentaseienne sarà sottoposto a una nuova tac di controllo, considerata decisiva per monitorare le conseguenze del forte trauma cranico riportato durante i disordini. Fin dal suo arrivo in ospedale, il quadro clinico è apparso particolarmente serio, tanto da rendere necessario un immediato intervento neurochirurgico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La sua faccia…”. Chi è Marco, il tifoso juventino che lotta per sopravvivere. Terribile

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