Nagaja Beccalossi è la figlia di Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver indossato la maglia di una squadra di calcio di rilievo. Non sono disponibili dettagli pubblici sul suo lavoro o sulla sua vita professionale. La famiglia Beccalossi è nota principalmente per la carriera sportiva dell’ex calciatore.

Nagaja Beccalossi è la figlia di Evaristo Beccalossi, storica maglia dell’Inter e giocatore di calcio che ha fatto sognare generazioni di tifosi. Legatissima al suo papà, che chiamava “babbo”, Nagaja è rimasta accanto a Beccalossi nei momenti più difficili prima della sua morte, dal malore, sino al ricovero in ospedale e al coma. Chi è Nagaja Beccalossi. Classe 1981, Nagaja è l’unica figlia di Evaristo Beccalossi e la moglie Danila. L’ex calciatore aveva sposato la moglie quando aveva solamente 22 anni e da allora i due non si erano più lasciati. Un amore grande e speciale, coronato dalla nascita di una bambina che avevano deciso di chiamare Nagaja.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Evaristo Beccalossi, chi è sua figlia Nagaja e che lavoro fa

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Evaristo Beccalossi, chi è la moglie DanilaUn amore immenso, che non si è fermato di fronte alle difficoltà e che ha continuato ad essere fortissimo anche quando era più difficile.

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Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero x.com