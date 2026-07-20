Marco De Tullio | Non puoi vivere di nuoto 24 ore al giorno La ricetta dell’azzurro per restare al vertice

Notizia in breve

Durante l’ultima puntata di Swim Zone, Marco De Tullio ha commentato che non si può vivere di nuoto tutto il giorno. Ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra allenamenti intensi e momenti di pausa. L’atleta ha parlato della sua esperienza, evidenziando come la maturità lo abbia aiutato a gestire meglio le energie e a mantenere la concentrazione sui propri obiettivi.