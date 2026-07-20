Marco De Tullio | Non puoi vivere di nuoto 24 ore al giorno La ricetta dell’azzurro per restare al vertice
Durante l’ultima puntata di Swim Zone, Marco De Tullio ha commentato che non si può vivere di nuoto tutto il giorno. Ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra allenamenti intensi e momenti di pausa. L’atleta ha parlato della sua esperienza, evidenziando come la maturità lo abbia aiutato a gestire meglio le energie e a mantenere la concentrazione sui propri obiettivi.
Un atleta di grande consapevolezza e maturità. Marco De Tullio è stato ospite in occasione dell’ultima puntata di Swim Zone, trasmissione di approfondimento incentrata sul nuoto condotta da Sofia Altavilla, Enrico Spada ed Alessia Polieri, mettendo al centro non tanto la sua vita di atleta, bensì molteplici suggerimenti che vanno al di là del contesto sportivo maturati grazie ad anni di esperienza in vasca. In primo luogo il nuotatore, specialista nei 400 e 200 stile libero oltre che nella staffetta, ha parlato della scorsa rassegna iridata a Singapore, dove è arrivato un sesto posto nei 400 sl: “ A me piace fare gare da quelle parti del mondo, a volte mi vengono meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
La maturità di Marco De Tullio in direzione Europei | SWIMZONEMarco De Tullio ha annunciato il suo ritorno su SWIMZONE in vista degli Europei di Parigi 2026.
Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 OreFirenze si piazza al primo posto in Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo un rapporto del Sole 24 Ore.
Temi più discussi: La maturità di Marco De Tullio in direzione Europei | SWIMZONE; L’emozione di gareggiare in casa. Ecco i nuotatori pugliesi convocati per i Giochi del Mediterraneo; Lo sceneggiatore Marco Tullio Giordana: L’Italia ha dei maestri nell’arte di sceneggiare; L’Amidei chiude la 45esima edizione: a Marco Tullio Giordana il Premio all’Opera d’Autore.
Auto a fuoco a #Frosinone in via Marco Tullio Cicerone. Paura per l’autista e per i passanti, così come per gli altri automobilisti di passaggio. Sul posto, dopo diversi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco. facebook
Non siamo nati soltanto per noi stessi. Marco Tullio Cicerone x.com
Marco De Tullio: Non puoi vivere di nuoto 24 ore al giorno. La ricetta dell’azzurro per restare al verticeUn atleta di grande consapevolezza e maturità. Marco De Tullio è stato ospite in occasione dell'ultima puntata di Swim Zone, trasmissione di ... oasport.it
Dettaglio della scultura in marmo Ninfa dell'artista italiano Giovanni Battista Lombardi, che mostra l'acqua che scorre sulle dita dei piedi della Ninfa. Commissionata nel 1858 d.C. da Camilla Facchi Fè d'Ostiani, è stata successivamente collocata nelle terme reddit
La maturità di Marco De Tullio in direzione Europei | SWIMZONEMarco De Tullio ritorna su SWIMZONE in vista degli imminenti Europei di Parigi 2026. L’atleta barese, già sesto ai Mondiali di Singapore dello scorso anno ... oasport.it