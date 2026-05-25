Firenze si piazza al primo posto in Italia per la qualità della vita dei bambini, secondo un rapporto del Sole 24 Ore. La città si distingue per servizi, strutture e opportunità dedicate ai più piccoli. La classifica valuta aspetti come istruzione, salute e ambiente. Al secondo e terzo posto si posizionano altre città italiane, mentre il rapporto analizza vari indicatori relativi al benessere infantile.

FIRENZE – Firenze conquista la medaglia d’oro in Italia per il benessere dei più piccoli. Secondo la nuova edizione dell’indagine sulla Qualità della vita per fasce d’età curata dal Sole 24 Ore, la provincia del capoluogo toscano si piazza infatti al primo posto assoluto nella classifica dedicata ai bambini. Una notizia accolta con entusiasmo a Palazzo Vecchio, proprio in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione Firenze dei Bambini, che nel fine settimana ha fatto registrare oltre 28mila presenze e più di 280 attività diffuse tra musei, biblioteche e piazze cittadine, a dimostrazione di come gli investimenti sull’infanzia, sulla cultura e sulla scuola paghino in termini di vivibilità complessiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 Ore

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