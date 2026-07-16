Marco De Tullio ha annunciato il suo ritorno su SWIMZONE in vista degli Europei di Parigi 2026. L’atleta, originario di Bari, si prepara a rappresentare l’Italia nella gara dei 400 stile libero. L’anno scorso, ha concluso al sesto posto ai Mondiali di Singapore sempre in questa specialità. La sua partecipazione agli Europei è confermata e si concentra su questa gara.

Marco De Tullio ritorna su SWIMZONE in vista degli imminenti Europei di Parigi 2026. L’atleta barese, già sesto ai Mondiali di Singapore dello scorso anno nei 400 stile libero, rappresenterà l’Italia proprio in questa specialità. Marco racconta i suoi ultimi anni con la nuova maturità dei suoi 25 anni: un atleta consapevole dei propri mezzi ma anche dei propri limiti, capace di riconoscere quando è il momento di forzare la mano e quando, invece, bisogna far riposare corpo e mente. Con questa forte autoconsapevolezza affronta temi profondi in cui molti giovani, sportivi e non, possono rispecchiarsi, senza tralasciare gli aspetti tecnici e le grandi ambizioni che lo proiettano verso questa estate e oltre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La maturità di Marco De Tullio in direzione Europei | SWIMZONE

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