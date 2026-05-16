Il centrocampista brasiliano, recentemente tornato a performances positive all'Aston Villa, è al centro di un dibattito tra la società e l’allenatore. La dirigenza ha manifestato l’intenzione di venderlo, mentre il tecnico potrebbe avere una posizione diversa. La situazione crea incertezza sul futuro del giocatore, che non ha ancora stabilito se resterà o partirà dalla squadra. La trattativa tra le parti si sviluppa senza conferme ufficiali, lasciando aperte diverse possibilità.

La Juve cercherà un regista in estate. Spalletti ha messo giù una lista e ha annotato pure un nome di riserva: è quello di un giocatore che il club non dovrebbe neanche comprare. Si tratta di Douglas Luiz, attualmente in prestito all’Aston Villa e messo fuori dal progetto bianconero l’estate scorsa quando a decidere c’era Tudor: la Juve spera di portare a termine la vendita del brasiliano per circa 25 milioni, ma le quotazioni di un clamoroso ritorno del calciatore a Torino si sono improvvisamente rialzate. Può essere un jolly a sorpresa. Questione di caratteristiche. La Juve ha bisogno un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo: Douglas Luiz, che era stato il primo investimento di Giuntoli nella rivoluzione dell’estate 2024, rispecchia perfettamente l’identikit del profilo ricercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Douglas Luiz jolly a sorpresa? Il club spera di venderlo, ma Spalletti potrebbe avere un'altra idea...

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