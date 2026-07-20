Marchisio, ex calciatore, suggerisce di puntare su Guardiola per la panchina dell’Italia. Sulla Juventus afferma che il percorso è lungo, ma si sente fiducioso. Durante un’intervista, ha anche commentato la finale del Mondiale 2026, dicendo che l’Argentina ha mostrato qualità, ma c’era un divario evidente rispetto alla Spagna.

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "La finale del Mondiale 2026 è stata una sfida tra la qualità, contro il gruppo e il carattere. L'Argentina ha provato ma c'era un divario importante con la Spagna. Forse la finale più giusta sarebbe dovuta essere con la Francia, ma è stato un Mondiale importante. Non l'ho seguito tutto, ma è bello vedere quanta qualità c'è in giro ed è triste per noi italiani perchè non siamo ad un Mondiale da tante edizioni". Lo ha detto l'ex giocatore bianconero Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League, in una round table con i media tra cui l'Adnkronos, sulla Kings World Cup Clubs 2026, in programma a Milano dal 26 luglio al 1° agosto, parlando del Mondiale di calcio appena concluso con la vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Marchisio dalla Kings League al ct dell'Italia: "Punterei su Guardiola". E sulla Juve "Strada lunga ma sono fiducioso"

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