Lunedì 20 luglio, tra le 5 e le 7 del mattino, un temporale ha investito il Mantovano. Le immagini mostrano grandine di dimensioni fino a 10 centimetri, con alcune zone colpite più intensamente di altre. Le palline di ghiaccio si sono depositate su superfici e automobili, creando danni visibili. La grandine ha accompagnato un forte nubifragio, che ha coinvolto diverse aree della provincia in modo non uniforme.

Un violento temporale si è scatenato su buona parte del Mantovano tra le 5 e le 7 di lunedì 20 luglio, colpendo però in modo non omogeneo. A risultare particolarmente interessate dal violento evento atmosferico, la zona compresa tra Asola, Canneto sull’Oglio (quest’ultimo è «capitale» del florovivaismo) e Casalromano, ma anche Marcaria, alcune aree del Viadanese e poi la zona di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po e Sermide, sul confine con la provincia di Ferrara. Non sono state risparmiate nemmeno le zone di là dal confine, con eventi simili – e in alcuni casi addirittura peggiori – anche nella Bassa Modenese e in alcune parti della provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Mantova, le immagini della grandine di lunedì 20 luglio: palle di ghiaccio fino a 10 centimetri

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