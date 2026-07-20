Mantova grandinata devastante lunedì mattina | palle di ghiaccio fino a 10 centimetri di diametro danni ingenti

Lunedì mattina si è verificata una grandinata intensa in alcune zone della provincia di Mantova, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro. La precipitazione ha causato danni ingenti a strutture e veicoli. La grandinata si è estesa anche alla Bassa Modenese e a parti della provincia di Cremona, accompagnata da raffiche di vento che hanno contribuito alla distruzione di alcune aree.

Un bombardamento piovuto dal cielo nelle prime ore del mattino di lunedì, con enormi chicchi di grandine e micidiali raffiche di vento in diverse zone della provincia di Mantova ma anche in una parte della Bassa Modenese e della provincia di Cremona. Più che di «chicchi» di grandine, però, in questo caso sarebbe meglio parlare di «palle» di ghiaccio, che in alcuni casi hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro e, uniti a fortissime raffiche di vento, hanno provocato danni ingenti sia al comparto agricolo sia a veicoli e immobili. Il violento fortunale si è scatenato su buona parte del Mantovano tra le 5 e le 7 di lunedì mattina, colpendo però in modo non omogeneo. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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