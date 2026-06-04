Una grandinata ha causato danni significativi, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro. La precipitazione intensa ha colpito tetti, veicoli e terreni agricoli, provocando danni rilevanti. Di fronte alla situazione, sono stati richiesti lo stato di calamità naturale e l'intervento delle autorità. Il temporale è durato poco, ma ha lasciato tracce evidenti sui beni esposti.

Il cielo si è improvvisamente oscurato, poi il rumore assordante dei chicchi di ghiaccio ha iniziato a colpire tetti, automobili e campi coltivati. In pochi minuti quello che sembrava un normale temporale si è trasformato in un evento estremo, lasciando dietro di sé una scia di danni impressionanti. Le strade si sono riempite di ghiaccio, mentre residenti e agricoltori assistevano impotenti alla furia della grandine. Molti hanno cercato riparo per le proprie auto e per le coltivazioni, ma la violenza del fenomeno non ha lasciato scampo. Al termine della tempesta, il bilancio è apparso subito pesantissimo. Vetri infranti, pannelli fotovoltaici danneggiati, coperture compromesse e vigneti devastati hanno spinto le amministrazioni locali a chiedere un intervento urgente delle istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grandinata devastante: chicchi fino a 10 centimetri, chiesto lo stato di calamità

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Maltempo devastante tra Chivassese, Colline del Po, Monferrato e Casalese

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