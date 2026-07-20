Un ‘bombardiere’ impazzito che sganciava proiettili grandi come grosse albicocche, e anche di più, lungo una striscia di terra che va da Riva del Po fino a una parte del Mesolano. Un’immagine che descrive alla perfezione la sensazione vissuta da tantissime persone nella notte tra ieri e sabato. In pochi dimenticheranno la violenta grandinata, che tra l’una e le 2, ha flagellato abitazioni, automobili, colture agricole, orti e giardini, con chicchi che hanno raggiunto anche i nove centimetri. "È stata soprattutto la zona di Berra e Serravalle quella maggiormente disastrata – afferma il sindaco di Riva del Po Daniela Simoni –. I danni, anche se subiti da privati, colpiscono tutta la nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandinata da record. Chicchi fino a 9 centimetri. Danni a case, campi e auto

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Severe storms leave damage behind in Kansas town

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