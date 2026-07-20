Mancini e Cristante con la Roma nel cuore | i messaggi social dopo il rinnovo

Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno annunciato sui social di aver rinnovato con la Roma. I due giocatori, considerati pilastri della squadra, continueranno a indossare la maglia giallorossa. Nessun dettaglio sui termini degli accordi o sulla durata del rinnovo. Entrambi hanno condiviso messaggi di impegno e affetto verso la società e i tifosi, confermando la volontà di proseguire il percorso con la squadra.

La Roma riparte dai suoi pilastri: Gianluca Mancini e Bryan Cristante continueranno a vestire la maglia giallorossa con orgoglio e dedizione, come hanno sempre fatto. Il difensore, dal 2019, ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni e, per la gioia dei tifosi, ha firmato fino al 2029. Il numero 4, arrivato nel 2018, ha totalizzato 364 presenze e 21 gol tra coppe e campionato ed ha rinnovato con il club fino al 2028. Subito dopo queste firme importanti non sono mancate parole d’affetto da parte dei diretti interessati. Entrambi, sui propri canali social, hanno espresso la loro gioia nel continuare a vestire la maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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