Cristante e Mancini blindati | doppio rinnovo ufficiale in casa Roma

La Roma ha annunciato il rinnovo di due calciatori, Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. Entrambi hanno firmato i nuovi contratti nel giro di poche ore. Cristante, centrocampista, e Mancini, difensore, continueranno a far parte della rosa della squadra italiana. Le ufficialità sono state rese note contemporaneamente, confermando l’accordo tra i giocatori e il club.

Due rinnovi, uno dietro l’altro, nel giro di poche ore. Bryan Cristante ha prolungato con la Roma fino al 2028, e a stretto giro è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Gianluca Mancini, che si legherà al club giallorosso fino al 2029. Due colonne dello spogliatoio, blindate praticamente in contemporanea. Cristante, sette anni di storia giallorossa. Ad aprire la sequenza è stato l’annuncio su Cristante. Il centrocampista, arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, prosegue così quello che il club stesso ha definito, nel comunicato ufficiale diffuso su asroma.com, un lungo percorso in giallorosso. “Il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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