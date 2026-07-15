Le trattative di mercato della Roma si concentrano su Celik, Cristante e Mancini, con incontri in corso tra le parti. Nel frattempo, la società ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dybala fino al 2026. Le trattative sono in fase avanzata, ma nessun annuncio ufficiale è stato ancora diffuso. La società sta definendo gli accordi con i giocatori e i loro agenti prima di comunicare eventuali conferme.

2026-07-15 16:46:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Roma ha fatto progressi significativi sul fronte contrattuale nel ruolo di GianPiero Gasperin La mia squadra continua a modellare la squadra per le prossime stagioni. Dopo aver trovato l’accordo sul prolungamento di Paulo Dybala, i giallorossi hanno mosso gli ultimi passi anche verso il nuovo acquisto di Zeki Celik. Secondo Matteo Moretto le pratiche burocratiche sono ormai in fase di definizione prima dell’annuncio ufficiale del rinnovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Roma è vicina alla trattativa per Celik, Cristante e Mancini dopo il rinnovo di Dybala

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