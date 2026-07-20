Maltempo arriva la grandine | piovono palline da tennis ghiacciate

In mezz'ora si è scatenato un fortunale a Montodine, nel Cremonese, portando una grandinata con chicchi di ghiaccio grandi fino a 10 centimetri. Le palline, simili a palline da tennis, hanno causato danni a veicoli, tetti, pannelli solari e coperture di capannoni. La grandinata è stata così intensa che non si ricordano eventi simili nella zona.

In mezz'ora si è scatenato un fortunale. A Montodine, nel Cremonese, una grandinata così non la ricordano. Chicchi grossi fino a 10 centimetri, come palline da tennis capaci di distruggere auto, tetti, pannelli solari, coperture di capannoni. Dieci minuti che sono sembrati infiniti agli abitanti che si sono chiusi in casa temendo il peggio. Vento e grandine hanno infranto due vetrate che compongono il rosone del Duomo di Cremona, e che sono state prontamente riparate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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