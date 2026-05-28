Una violenta tempesta di grandine ha colpito diverse aree del paese, con chicchi di dimensioni simili a palline da tennis. Sono stati segnalati danni a veicoli, tetti e coltivazioni. L’evento ha provocato interruzioni di energia e difficoltà alla circolazione. Non sono stati riportati feriti. La tempesta si è verificata in un contesto di condizioni meteorologiche instabili, con forti piogge e raffiche di vento.

Negli ultimi anni il tema del cambiamento climatico è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico. Eventi estremi che una volta sembravano eccezionali oggi si ripetono con una frequenza impressionante, mettendo in difficoltà cittadini, automobilisti e intere città. Dalle piogge torrenziali alle raffiche improvvise di vento, passando per grandinate devastanti, il meteo continua a mostrare un volto sempre più imprevedibile e aggressivo. >> “ Dovete sapere”. Poi la foto che svela tutto: Lucia e Renato, cosa è successo davvero dopo il GF Vip Anche questa primavera, che avrebbe dovuto accompagnare gradualmente verso temperature più miti e giornate stabili, si sta invece trasformando in una stagione caratterizzata da forti contrasti atmosferici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Maltempo Italia, violenta tempesta di grandine: chicchi come palline da tennis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, Ciclone Polare Deborah: violenta grandinata in corso a Pantelleria!!!

Notizie e thread social correlati

Violenta tempesta di grandine, chicchi come palline da golf: danni e alberi cadutiUna violenta tempesta di grandine ha colpito il Bresciano, causando danni significativi.

Grandine e maltempo, chicchi come palline da golf e auto distrutte (VIDEO)Nel corso di un temporale improvviso, il cielo si è oscurato rapidamente prima che si abbattesse una forte grandinata.

Si parla di: ? La pianura padana è calda come l'Africa: le immagini dal satellite - BresciaToday.

Meteo: torna il sole sull’Italia dopo la tempesta Erminio. Pasqua e Pasquetta con bel tempo e clima miteDopo il maltempo causato dalla tempesta Erminio, l’alta pressione riporta condizioni stabili sull’Italia: Pasqua e Pasquetta si avvicinano con sole prevalente, temperature in aumento e clima piacevole ... meteo.it

Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco doveL'Italia nella morsa del maltempo con piogge intense e forti venti. Ecco dove la nuova perturbazione colpirà nelle prossime ore. meteo.it