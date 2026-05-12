Nel corso di un temporale improvviso, il cielo si è oscurato rapidamente prima che si abbattesse una forte grandinata. I chicchi di ghiaccio, simili a palline da golf, hanno colpito con intensità tetti, parabrezza e strade, causando danni a numerose automobili. Un video che mostra l’evento registra il fenomeno, che si è verificato in pochi minuti, lasciando dietro di sé auto danneggiate e strade ricoperte di ghiaccio.

Il cielo si è oscurato nel giro di pochi minuti, poi il rumore improvviso del ghiaccio contro tetti, parabrezza e asfalto. Nel cuore del pomeriggio di lunedì 11 maggio, il Veneto Orientale si è ritrovato travolto da una perturbazione tanto rapida quanto violenta. Una di quelle ondate di maltempo che cambiano il paesaggio nel tempo di una manciata di minuti e lasciano dietro di sé strade bloccate, automobilisti impauriti e interventi continui dei soccorsi. Ondata di maltempo di Veneto, è caos. Da Treviso a Venezia, passando per i centri della pianura orientale, la grandine ha trasformato intere carreggiate in distese bianche, quasi fosse pieno inverno.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grandine e maltempo, chicchi come palline da golf e auto distrutte (VIDEO)

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