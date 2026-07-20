Bagni di Lucca (Lucca), 20 luglio 2026 – E’ stato colto da un malore mentre si trovava a bordo di un treno, nelle vicinanze della stazione di Bagni di Lucca. Per l’uomo, 53 anni, sono scattati i soccorsi: alla stazione sono arrivate un’ambulanza infermieristica e poi l’automedica del 118, i soccorritori hanno avviato il massaggio cardiaco e hanno provato a defibrillare l’uomo, che però non si è ripreso. La richiesta di intervento alla centrale del 118 è partita intorno alle 6. I tentativi continui di rianimare il 53enne sono iniziati a bordo del treno e sono continuati sull’ambulanza, ma l’uomo non ha mai ripreso conoscenza e al medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore durante il viaggio, muore sul treno a 53 anni

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INCIDENTE SHOCK IN STAZIONE: ANZIANO MUORE SUL COLPO TRAVOLTO DA TRENO FRECCIAROSSA - MORI

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