Malore fatale sul treno partito da Napoli muore davanti ai familiari
Un uomo di 78 anni è deceduto ieri sera a bordo di un treno Italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava con i familiari quando ha accusato un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria ha avviato le verifiche sul caso.
Un uomo di 78 anni è morto a bordo di un treno Italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava insieme ai familiari quando, nella serata di ieri, ha accusato un malore improvviso. Per lui non c'è stato nulla da fare.Il dramma è avvenuto lungo la linea Alta Velocità Roma-Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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È emerso che la linea ferroviaria su cui viaggiava il treno che ha travolto la macchina di Alex Manninger, causandone la morte, era stata chiusa per parecchi giorni e riaperta poco prima dell’incidente fatale: https://fanpa.ge/4hijG facebook
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