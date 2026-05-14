Malore fatale sul treno partito da Napoli muore davanti ai familiari

Un uomo di 78 anni è deceduto ieri sera a bordo di un treno Italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava con i familiari quando ha accusato un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria ha avviato le verifiche sul caso.

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