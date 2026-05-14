Un passeggero a bordo di un treno ad alta velocità, partito da Napoli e diretto a Torino, è deceduto a causa di un malore improvviso durante il viaggio. L'incidente si è verificato mentre il treno era in movimento, senza che siano stati segnalati interventi di emergenza immediati. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un passeggero del treno ad Alta Velocità che da Napoli era diretto a Torino è morto a causa di un malore improvviso durante il viaggio. È accaduto lungo la linea AV Napoli-Roma, circa mezz’ora dopo la partenza. La vittima è un pensionato di 78 anni che dal capoluogo partenopeo era diretto in Piemonte assieme ad alcuni familiari. Il pensionato ha avvertito i primi sintomi del malessere poco dopo essere uscito dal territorio della Campania: la fermata successiva sarebbe stata soltanto a Roma ma il capotreno ha disposto l’uscita straordinaria del convoglio a Cassino utilizzando l’interconnessione con la rete ordinaria, permettendo così al personale sanitario del 118 di intervenire.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Malore fatale sul treno ad Alta velocità, muore un passeggero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thailandia, crolla una gru e fa deragliare treno: almeno 32 morti

Notizie correlate

Malore fatale sul treno partito da Napoli, muore davanti ai familiariUn uomo di 78 anni è morto a bordo di un treno Italo partito da Napoli e diretto a Torino.

Italia-Germania in treno: ecco la nuova rete ad alta velocitàUn'alleanza strategica tra Trenitalia, Deutsche Bahn e ÖBB sta delineando il futuro della mobilità continentale, puntando a trasformare i...

Temi più discussi: Malore fatale sul treno partito da Napoli, muore davanti ai familiari; Malore fatale sul treno dell'Alta velocità, muore un passeggero: il convoglio fermato a Cassino; Malore fatale su Italo, pensionato stroncato da un infarto; Barbara Formica trovata morta dalla figlia, era andata a svegliarla: dramma ad Ascoli. Aveva 45 anni.

Malore fatale sul treno partito da Napoli, muore davanti ai familiari ift.tt/vJsP8D0 x.com

Malore fatale sul treno dell'Alta velocità, muore un passeggero: il convoglio fermato a CassinoUn passeggero del treno ad Alta Velocità che da Napoli era diretto a Torino è morto a causa di un malore improvviso durante il viaggio. È accaduto lungo la linea ... ilmessaggero.it

Malore fatale sul treno partito da Napoli, muore davanti ai familiariUn uomo di 78 anni è morto a bordo di un treno Italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava insieme ai familiari quando, nella serata di ieri, ha accusato un malore improvviso. napolitoday.it