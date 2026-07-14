Giovanni Malagò ha dichiarato di non aver ancora deciso se proporre o meno Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ha spiegato di non aver avuto tempo per affrontare la questione, sottolineando che finora non è stata una priorità. Non sono stati annunciati incontri o decisioni ufficiali in merito alla scelta del nuovo allenatore. La questione resta aperta e senza tempi definiti, con il presidente che non ha ancora espresso una posizione chiara.

È che finora proprio non ha avuto tempo, Giovanni Malagò. Mica trovare il nuovo commissario tecnico della Nazionale è una priorità. Però ora, messe a posto tutte le scartoffie della presa in carico del carrozzone federale (in realtà è ancora in piedi la questione dell’ineleggibilità ), può finalmente mettersi a tavolino con Maldini e Leonardo, e sfrondare la “short list” – così l’ha chiamata – di papabili. Ormai il totonomi è partito ma servirà ancora tempo, ha fatto capire il Presidente dopo la Giunta del Coni. L’annuncio la prossima settimana. “Do la mia parola d’onore che da oggi pomeriggio si va a lavorare su una short list per un contesto individuabile, magari con un profilo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Pirlo ct? Se dico sì sbaglio e se dico no sbaglio”. Forse ha capito…

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