Malagò | A giorni la nomina del ct Oltre a Mancini e Pirlo ci possono essere altri nomi
Dopo la fine dei Mondiali, il presidente della Federcalcio ha annunciato che nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ha confermato che, oltre a Mancini e Pirlo, ci sono altri candidati in lizza per la posizione. Le decisioni sulla scelta definitiva saranno comunicate a breve. La comunicazione è arrivata durante un’intervista a Sky Sport.
Dai Mondiali appena conclusi alla nomina del commissario tecnico azzurro. Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto. "Sono state fatte cose innovative, coraggiose, discutibili, che hanno aperto il dibattito. L'hydration break parte da un presupposto sacrosanto quando giochi con quelle temperature. C’è una necessità ma anche una strumentalizzazione per far passar questi spot che sono un pezzo fondamentale nella dinamica dei ricavi record. Lo stesso intervallo ha dato l’opportunità di vedere uno spettacolo che normalmente non vediamo. E’ lo show business dell’America, né più né meno di quello che succede nelle grandi finali delle leghe professionistiche". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Dunque, ad oggi è così. Malagò. nomina Maldini direttore tecnico del Club Italia ma già rischia di perderlo perché sa bene di non poter far passare la scelta di Pirlo ct della Nazionale. Pochi giorni e sapremo la verità... #figc #azzurri x.com
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