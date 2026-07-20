Sono stati sequestrati beni per un valore totale di due milioni di euro a un uomo condannato per riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Gli accertamenti hanno collegato i beni a proventi attribuiti all’ex leader di un'organizzazione criminale. La confisca riguarda immobili, conti correnti e altri patrimoni, ritenuti strumenti di riciclaggio dei soldi provenienti dal gruppo criminale.

È di 2 milioni di euro il valore complessivo dei beni confiscati a un soggetto condannato per riciclaggio di proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della “Mala del Brenta”. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di immobili, autovetture di lusso, gioielli e disponibilità finanziarie, in seguito a una sentenza definitiva di condanna. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: nel mirino il riciclaggio dei soldi di Felice Maniero

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Confiscati 2 milioni di euro nella lotta alla Mala del Brenta

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