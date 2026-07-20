Beni per oltre due milioni di euro sono stati confiscati in Toscana e in altre zone italiane a una persona condannata per riciclaggio di proventi illeciti provenienti dall’ex capo della Mala del Brenta. L’operazione fa seguito a un procedimento legale avviato contro l’individuo, che aveva utilizzato diversi mezzi per occultare il denaro. La confisca riguarda beni mobili e immobili collegati alle attività illecite. L’intervento è stato eseguito dalle autorità competenti nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata.

ROMA – Confiscati beni, anche in Toscana, per circa due milioni di euro, nei confronti di una persona condannata per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della ‘Mala del Brenta’. A operare la confisca i finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, con il supporto dei colleghi dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze. Le indagini sono scaturite da alcune dichiarazioni di Maniero. Le investigazioni, svolte attraverso accertamenti bancari, analisi documentale, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali ai fini della determinazione della sproporzione reddituale, rogatorie internazionali... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mala del Brenta: confiscati bene per oltre due milioni, anche in Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riciclava il denaro della Mala del Brenta: condannato, confiscati beni per due milioni di euroUn uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta.

Soldi, quadri, case e auto di lusso: il tesoro di Felice Maniero era (anche) in Toscana. Confiscati i beni della Mala del BrentaNelle province di Firenze e Lucca sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili di lusso, quadri e denaro...

Temi più discussi: Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: ville, auto di lusso e orologi; Case, macchine e gioielli: 2 milioni confiscati alla mala del Brenta in Toscana; Soldi, quadri, case e auto di lusso: il tesoro di Felice Maniero era (anche) in Toscana. Confiscati i beni della Mala del Brenta; Mafia del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: colpito il patrimonio riconducibile a un riciclatore di Felice Maniero.

Case, macchine e gioielli: 2 milioni confiscati alla mala del Brenta in Toscana ift.tt/0i62upC ift.tt/BQNhw2i x.com

Mala del Brenta, confiscati a Felice Maniero 2mlnLa Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni, per un totale di 2 milioni di euro, provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, considerato il capo della 'Mala del Brenta' e co ... rainews.it

Felice Maniero, il 'tesoro' del boss confiscato in Toscana: Rolex, auto di lusso e immobili intestati a un prestanome VIDEOLa Guardia di finanza ha eseguito la confisca dei beni, per un totale di 2 milioni di euro, provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, effettuato ... msn.com