La mafia non si combatte soltanto nelle aule dei tribunali o con gli strumenti della repressione. Serve anche una battaglia culturale, perché la criminalità organizzata punta a conquistare non solo territori e interessi economici, ma anche le coscienze. È il messaggio arrivato da Palermo durante la quinta edizione di Parlateci di mafia, l’iniziativa promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in collaborazione con l’Ufficio studi del partito. «La mafia non cerca di dominare solo i territori, ma anche le coscienze. Tuttavia può essere sconfitta e deve essere combattuta, non solo con le leggi, ma anche con la cultura», ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, ricordando le figure di P aolo Borsellino, Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mafia, FdI rilancia la battaglia sulla verità: «Seppelliremo chi cerca di negarla»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Parlate di Mafia” contro ogni reticenza: la maratona oratoria di FdI a Palermo. Kelany: «Su mafia e appalti un quadro inquietante»Un gruppo di deputati di Fratelli d’Italia ha tenuto una lunga discussione a Palermo per ricordare l’anniversario della morte di un giudice antimafia.

Mafia, FdI replica al fango di Conte. “Nessuna lezione da chi svuotò le carceri con la scusa del Covid”Il partito di destra risponde a Conte, accusandolo di aver svuotato le carceri durante la pandemia di Covid.