Il partito di destra risponde a Conte, accusandolo di aver svuotato le carceri durante la pandemia di Covid. La replica sottolinea che il 19 luglio rappresenta una data storica e personale, dedicata a Paolo Borsellino, e rifiuta di ricevere lezioni da chi, secondo loro, avrebbe indebolito il sistema giudiziario con misure emergenziali.

“Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredita’ fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani”. La giornata del ricordo di Paolo Borsellino è stata aperta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha citato una frase del magistrato ucciso 34 anni fa: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”, ha detto la premier, poco dopo che Mattarella aveva ricordato, con la stessa partecipazione emotiva, la figura del magistrato scomparso 33 anni fa in via D’Amelio per mano della mafia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mafia, FdI replica al fango di Conte. “Nessuna lezione da chi svuotò le carceri con la scusa del Covid”

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