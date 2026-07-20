Mafia e appalti tra storia e controstoria Qualcuno vuol proteggere la memoria di Pci e coop rosse

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro analizza la relazione tra mafia e appalti pubblici, evidenziando come alcune narrazioni abbiano cercato di proteggere la memoria di partiti e cooperative rosse. La pubblicazione si concentra sulla storia e le controstorie legate a questa tematica, con particolare attenzione alle resistenze interne alla magistratura e alla diffusione di versioni distorte degli eventi. Vengono affrontate le posizioni e le interpretazioni che si sono susseguite negli ultimi trent’anni, senza entrare nel dettaglio di nomi o specifici episodi.

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Se vi appassiona questa materia, se volete capire come le tesi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono osteggiate nel cuore stesso di certa magistratura, e come (da sinistra e non solo) si sia veicolata per trent'anni una narrazione distorta, allora c'è un libro che dovete assolutamente prendere in mano. È uscito a novembre del 2024, si intitola «L'altra verità – Giovanni Falcone, Vito Ciancimino e la lotta alla "vera mafia" che non si è ancora completamente combattuta» (edizioni Piemme), e ne sono autori il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno. Quel che emerge dal volume è materiale rovente: in un altro paese, avrebbe scatenato discussioni al calor bianco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mafia e appalti, tra storia e controstoria. Qualcuno vuol “proteggere” la memoria di Pci e coop rosse
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