Un video di Fratelli d’Italia evidenzia presunti legami tra le stragi del 1992, la mafia e gli appalti pubblici. Si cita che nel 1992 la mafia avrebbe cercato di uccidere due magistrati e di bloccare un’analisi sui flussi di denaro, coinvolgendo anche figure di potere e imprese. Si sostiene che Giovanni Falcone abbia compreso l’importanza di seguire i soldi per combattere Cosa Nostra, risalendo a livello di grandi gruppi industriali e politica.

“Nel 1992 la mafia non voleva solo uccidere due magistrati, probabilmente voleva anche fermare un'intuizione. Giovanni Falcone capì che per colpire Cosa Nostra bisognava seguire i soldi, risalendo fino ai colletti bianchi, ai grandi gruppi industriali e alla politica nazionale. Borsellino raccolse quella eredità e prima del Tritolo dovette affrontare una battaglia più sottile, la solitudine”. Così un video animato realizzato da Fratelli d'Italia andato in onda nel corso della V edizione di Parlate di Mafia l'iniziativa promossa dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, in collaborazione con l'Ufficio Studi, in corso a Palermo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel covo di vipere: il video di FdI sui legami tra le stragi del '92 e "mafia e appalti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fratelli d’Italia denuncia il “covo di vipere” che provò a fermare Falcone e Borsellino. Il video-veritàNel 1992, secondo una denuncia di Fratelli d’Italia, la mafia tentò di bloccare le indagini di Falcone e Borsellino, oltre a pianificare i loro...

Stragi di mafia del 1993, archiviate accuse contro Dell'Utri e Berlusconi: "Mancano prove su legami con Cosa Nostra"Le accuse contro Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi relative alle stragi di mafia del 1993 sono state archiviate, poiché non sono state trovate...

Argomenti più discussi: Palermo, 19 luglio; Parlate di mafia: il 19 luglio a Palermo l’evento FdI con parlamentari e giornalisti; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: DOMANI A PALERMO V EDIZIONE DI PARLATE DI MAFIA. LA RICERCA DELLA VERITÀ SULLE STRAGI DEL ‘92; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: DOMENICA A PALERMO V EDIZIONE DI PARLATE DI MAFIA. LA RICERCA DELLA VERITÀ SULLE STRAGI DEL ‘92.

QUEL COVO DI VIPERE NELLA PROCURA DI PALERMO - Paolo Borsellino aveva individuato i suoi nemici anche negli uffici giudiziari. Sei giorni prima di via D’Amelio archiviarono addirittura il fascicolo su mafia e appalti: oggi, secondo i magistrati di Caltani x.com

I veri mandanti e i finti amici di BorsellinoPersino i suoi familiari si sono divisi sui mandanti occulti. Perché Cosa nostra ha schiacciato un telecomando che gli ha messo in mano qualcun altro ... msn.com