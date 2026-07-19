Quel covo di vipere | il video di FdI sui legami tra le stragi del ' 92 e mafia e appalti
Un video di Fratelli d’Italia evidenzia presunti legami tra le stragi del 1992, la mafia e gli appalti pubblici. Si cita che nel 1992 la mafia avrebbe cercato di uccidere due magistrati e di bloccare un’analisi sui flussi di denaro, coinvolgendo anche figure di potere e imprese. Si sostiene che Giovanni Falcone abbia compreso l’importanza di seguire i soldi per combattere Cosa Nostra, risalendo a livello di grandi gruppi industriali e politica.
“Nel 1992 la mafia non voleva solo uccidere due magistrati, probabilmente voleva anche fermare un'intuizione. Giovanni Falcone capì che per colpire Cosa Nostra bisognava seguire i soldi, risalendo fino ai colletti bianchi, ai grandi gruppi industriali e alla politica nazionale. Borsellino raccolse quella eredità e prima del Tritolo dovette affrontare una battaglia più sottile, la solitudine”. Così un video animato realizzato da Fratelli d'Italia andato in onda nel corso della V edizione di Parlate di Mafia l'iniziativa promossa dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, in collaborazione con l'Ufficio Studi, in corso a Palermo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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