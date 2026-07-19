Una donna di 36 anni è stata arrestata a Memphis con l’accusa di omicidio di primo grado e possesso illegale di arma da fuoco. Dopo aver trovato un uomo nascosto sotto il letto della figlia, ha sparato e ucciso la persona. La donna ha ammesso di aver fatto fuoco e ha dichiarato di aver agito in questo modo. La polizia ha sequestrato l’arma utilizzata.

Una donna di 36 anni, Kendra Scott, è stata incriminata a Memphis, negli Stati Uniti, con l’accusa di omicidio di primo grado e possesso illegale di arma da fuoco dopo aver sparato e ucciso un uomo, Rodderius Morton, che secondo la sua versione si sarebbe nascosto sotto il letto della figlia. La vicenda è avvenuta nella notte del 16 luglio, quando la polizia è intervenuta dopo una segnalazione di spari. Gli agenti hanno trovato la vittima priva di sensi nel giardino dell’abitazione della donna, colpita da un proiettile alla nuca. Un vicino ha raccontato di aver visto l’uomo ferito vicino al portico e Scott nel giardino con una pistola in mano mentre ripeteva di avergli sparato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Memphis, trova un ragazzo nascosto sotto il letto della figlia, gli spara e lo uccide: "Ho fatto bene"

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