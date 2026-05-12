Brandon Clarke trovato morto a 29 anni in casa | NBA sotto shock il dolore dei Memphis Grizzlies

Un giocatore dei Memphis Grizzlies è stato trovato morto nella sua abitazione in California a 29 anni. Le autorità stanno indagando su una possibile overdose come causa del decesso. La notizia ha suscitato grande stupore tra i membri della squadra e nel mondo della NBA, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita precoce di un atleta giovane. La polizia sta esaminando tutti gli elementi legati alla vicenda.

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