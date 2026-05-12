Brandon Clarke trovato morto a 29 anni in casa | NBA sotto shock il dolore dei Memphis Grizzlies
Un giocatore dei Memphis Grizzlies è stato trovato morto nella sua abitazione in California a 29 anni. Le autorità stanno indagando su una possibile overdose come causa del decesso. La notizia ha suscitato grande stupore tra i membri della squadra e nel mondo della NBA, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita precoce di un atleta giovane. La polizia sta esaminando tutti gli elementi legati alla vicenda.
Brandon Clarke giocatore dei Memphis Grizzlies è stato trovato morto in California a soli 29 anni. Si indaga per sospetta overdose: i dettagli della tragedia e il cordoglio del mondo NBA.🔗 Leggi su Fanpage.it
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