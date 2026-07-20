Durante la finale dei Mondiali, l’Half Time Show è durato circa undici minuti, con esibizioni di artisti come Madonna, BTS, Shakira e Justin Bieber. Lo spettacolo si è svolto durante la partita tra Stati Uniti, Messico e Canada, che ha visto la Spagna aggiudicarsi il trofeo per la seconda volta. L’evento musicale ha coinvolto più performer in sequenza, creando un momento di grande attenzione tra i tifosi presenti.

C’era grandissima attesa sull’ Half Time Show andato in scena ieri per la Finale dei Mondiali di Calcio svoltisi tra Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno visto ieri la Spagna conquistare la coppa per la seconda volta nella storia. Dopo i rumours sulla sua durata, lo show ideato da Chris Martin ha visto alternarsi alcune tra le popstar pià amate del globo pere un totale complessivo di undici minuti e mezzo, con la ripresa del match tra Spagna ed Argentina a distanza di trenta minuti esatti del fischio della fine del primo tempo. Concepito come playlist in modalità shuffle, il live si è aperto con Madonna che è apparsa con Stuart Price... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber: una parata di star per gli undici minuti dell’Half Time Show della finale di Mondiali

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MADONNA, RONALDO, RONALDINHO, SHAKIRA, JUSTIN BIEBER e non solo: l'HALFTIME SHOW della Finale | DAZN

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Tra i tanti artisti e personaggi famosi che sono comparsi al centro della scena ci sono Madonna, Ronaldo, Ronaldinho, BTS, i Muppets, Jason Sudeikis (Ted Lasso), Shakira, Justin Bieber #CorrieredelloSport #SpagnaArgentina #HalfTimeShow x.com

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