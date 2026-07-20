Maddaloni fermati con quasi due quintali di ferro presi dal cantiere ferroviario | denunciati

Notizia in breve

Due uomini di 38 e 46 anni sono stati denunciati dai Carabinieri a Maddaloni per ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. I militari hanno sequestrato quasi due quintali di ferro prelevato da un cantiere ferroviario. L’intervento è avvenuto durante un controllo nella zona. I due residenti in provincia di Caserta sono stati fermati e sottoposti a verifica.