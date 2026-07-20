Maddaloni fermati con quasi due quintali di ferro presi dal cantiere ferroviario | denunciati
Due uomini di 38 e 46 anni sono stati denunciati dai Carabinieri a Maddaloni per ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. I militari hanno sequestrato quasi due quintali di ferro prelevato da un cantiere ferroviario. L’intervento è avvenuto durante un controllo nella zona. I due residenti in provincia di Caserta sono stati fermati e sottoposti a verifica.
I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 46 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Maria a Vico (CE), ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. L'intervento è scaturito nel corso di un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, effettuato nei pressi del cantiere dell'Alta Velocità ferroviaria, lungo via Cancello, nel territorio di Maddaloni. I militari hanno fermato per un controllo un autocarro Fiat Iveco con cassone a bordo del quale viaggiavano i due uomini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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