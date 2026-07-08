Operaio cade dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio | due denunciati e cantiere sospeso
Un operaio di 43 anni è caduto dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno denunciato due persone e disposto la sospensione dei lavori. La caduta si è verificata durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio sul lago di Como. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell'operaio.
Un operaio di 43enne sarebbe caduto da un'impalcatura posta al quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio, sul lago di Como. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri che hanno denunciato due persone e sospeso l'attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it
They Threw a Construction Worker Off the Site, Only to Beg for Mercy the Next Day
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