Operaio cade dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio | due denunciati e cantiere sospeso

Notizia in breve

Un operaio di 43 anni è caduto dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno denunciato due persone e disposto la sospensione dei lavori. La caduta si è verificata durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio sul lago di Como. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell'operaio.