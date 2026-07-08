Operaio cade dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio | due denunciati e cantiere sospeso

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 43 anni è caduto dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno denunciato due persone e disposto la sospensione dei lavori. La caduta si è verificata durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio sul lago di Como. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell'operaio.

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Un operaio di 43enne sarebbe caduto da un'impalcatura posta al quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio, sul lago di Como. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri che hanno denunciato due persone e sospeso l'attività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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