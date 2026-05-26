A Spino D’Adda, due uomini sono stati denunciati dopo un controllo a un furgone che trasportava 32 quintali di batterie esauste. La Polizia Stradale ha sequestrato le batterie e applicato sanzioni amministrative.

Due uomini sono stati denunciati per trasporto abusivo di rifiuti pericolosi a Spino D’Adda (Cremona), dove sono stati fermati dalla Polizia Stradale con un furgone carico di 32 quintali di batterie esauste. L’operazione è stata condotta durante i controlli del weekend dalla Sezione Polizia Stradale di Cremona. La scoperta delle batterie esauste Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso del weekend appena trascorso, quando una pattuglia del Distaccamento di Crema ha effettuato controlli lungo la S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, in località Spino D’Adda. Gli agenti hanno notato un furgone con... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furgone stracolmo controllato a Spino D’Adda, trasportava 32 quintali di batterie esauste: due denunciati

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