Furgone stracolmo controllato a Spino D’Adda trasportava 32 quintali di batterie esauste | due denunciati

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Spino D’Adda, due uomini sono stati denunciati dopo un controllo a un furgone che trasportava 32 quintali di batterie esauste. La Polizia Stradale ha sequestrato le batterie e applicato sanzioni amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due uomini sono stati denunciati per trasporto abusivo di rifiuti pericolosi a Spino D’Adda (Cremona), dove sono stati fermati dalla Polizia Stradale con un furgone carico di 32 quintali di batterie esauste. L’operazione è stata condotta durante i controlli del weekend dalla Sezione Polizia Stradale di Cremona. La scoperta delle batterie esauste Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso del weekend appena trascorso, quando una pattuglia del Distaccamento di Crema ha effettuato controlli lungo la S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, in località Spino D’Adda. Gli agenti hanno notato un furgone con... 🔗 Leggi su Virgilio.it

furgone stracolmo controllato a spino d8217adda trasportava 32 quintali di batterie esauste due denunciati
© Virgilio.it - Furgone stracolmo controllato a Spino D’Adda, trasportava 32 quintali di batterie esauste: due denunciati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La nuova tecnica elettrochimica per recuperare il litio dalle batterie esausteUna nuova tecnica elettrochimica permette di recuperare il litio dalle batterie esauste.

Batterie esauste, Italia lontana dagli obiettivi Ue: ricicliamo davvero così poco?In Italia, il riciclo dei rifiuti ha raggiunto buoni livelli in generale, ma la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste continuano a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web