Ma cosa fa? Finale Mondiali | Laura Pausini e Robbie Williams succede davanti a milioni di persone

Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, si è esibito Robbie Williams, seguito da milioni di spettatori. Poco dopo, sul palco è salita Laura Pausini, attirando l’attenzione di tutti. La performance musicale si è svolta davanti a un vasto pubblico globale, senza interruzioni o problemi tecnici segnalati. Lo spettacolo si è concluso senza alterare la conclusione della partita, che si è disputata regolarmente.

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna non è stata soltanto una grande festa di calcio, ma anche uno spettacolo musicale seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. Prima del fischio d’inizio, il palco allestito al New York New Jersey Stadium ha ospitato alcune delle stelle più amate della musica internazionale, trasformando l’attesa della partita in un evento senza precedenti. Tra i protagonisti della cerimonia inaugurale c’era anche un’artista italiana che, negli anni, è riuscita a conquistare il pubblico ben oltre i confini nazionali, collezionando successi in America Latina, sul palco del Festival di Sanremo e persino agli Oscar. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Arisa vs Laura Pausini

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