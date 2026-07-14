Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 a New York, Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale al Metlife Stadium. La cantante italiana parteciperà a un evento che vedrà anche la presenza di artisti internazionali. La performance sarà trasmessa in diretta e coinvolgerà il pubblico presente allo stadio e gli spettatori di tutto il mondo. Nessun dettaglio ulteriore sulle canzoni o sulla durata dell'esibizione è stato comunicato.

I Mondiali 2026 volgono al termine e per la cerimonia di chiusura, a New York, ci sarà una sorpresa tutta italiana: Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale al Metlife Stadium di New York. Laura Pausini con Robbie Williams: cosa faranno. I due artisti si esibiranno in uno show che anticiperà il calcio d’inizio del match finale. Laura Pausini e Robbie Williams, di nuovo insieme, questa volta con Nicole Scherzinger, canteranno il loro brano Desire, inno ufficiale di Fifa che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo. Il brano Desire, scritto da Robbie Williams, prodotto da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Laura Pausini ai Mondiali 2026: ecco cosa farà con Robbie Williams

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Laura Pausini hace historia en la apertura olímpica

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