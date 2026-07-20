Ma cosa fa? Finale Mondiali ‘incidente’ di Robbie William con Laura Pausini

Durante la cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina al MetLife Stadium di New York, si è verificato un incidente tra Robbie Williams e Laura Pausini. L’episodio si è verificato prima dell’inizio della partita, durante lo spettacolo. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’accaduto, ma l’evento ha attirato l’attenzione di molti spettatori presenti e televisivi. La partita si è poi svolta tra le due nazionali, senza ulteriori riferimenti all’incidente.

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina non ha regalato emozioni soltanto sul terreno di gioco. Prima del calcio d’inizio, durante la spettacolare cerimonia di chiusura al MetLife Stadium di New York, un piccolo episodio tra Robbie Williams e Laura Pausini ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Le immagini sono diventate rapidamente virali sui social, dove il filmato è stato condiviso e commentato da migliaia di utenti. Laura Pausini protagonista dello show della FIFA. La cantante italiana è stata tra le grandi protagoniste dello spettacolo organizzato dalla FIFA per salutare il Mondiale 2026. Sul palco si è esibita insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger interpretando “Desire”, il brano scelto come inno ufficiale della competizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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