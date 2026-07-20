Durante la premiazione della finale dei Mondiali di calcio 2026, un gesto insolito è stato notato da alcuni spettatori. Mentre la squadra spagnola alzava la coppa, un atleta argentino ha compiuto un movimento che ha attirato l’attenzione. L’episodio è stato ripreso da alcune telecamere e ha generato discussioni tra gli spettatori e sui social media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull’accaduto.

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, ma il dopo partita è stato segnato da immagini destinate ad alimentare il dibattito. Durante la cerimonia conclusiva, mentre il capitano spagnolo Rodri alzava la Coppa del Mondo, i giocatori e i componenti della delegazione dell’ Argentina si sono disposti in gruppo dando le spalle al palco. Il gesto, ripreso dalle telecamere e diffuso rapidamente sui social, è stato interpretato da una parte del pubblico come una protesta nei confronti dell’esito della finale. La selezione argentina aveva appena incassato la sconfitta al termine dei tempi supplementari, in una gara che aveva mantenuto un livello di tensione elevato fino agli ultimi istanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma che fanno…”. Argentina, gesto shock mentre la Spagna alza la coppa: pochi se ne sono accorti

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