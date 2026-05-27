Durante la prima riunione, si è notato che Belén Rodríguez non ha partecipato a un progetto legato a L’Isola dei Famosi. Per settimane, il suo nome è stato associato con insistenza al programma, suscitando grande interesse tra il pubblico e gli operatori del settore. Tuttavia, la sua assenza è stata confermata durante questo incontro, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Per settimane il nome di Belén Rodríguez è stato accostato con insistenza a quello de L’Isola dei Famosi, alimentando aspettative altissime tra fan e addetti ai lavori. L’idea di rivederla al timone del reality che l’aveva consacrata sembrava perfetta: un ritorno simbolico, quasi un cerchio che si chiudeva a distanza di quasi vent’anni. A rafforzare questa ipotesi erano state anche le indiscrezioni sempre più insistenti, che parlavano di una squadra già in costruzione, con la possibile presenza di Alvin come collegamento con le edizioni passate. Il quadro, però, nel giro di pochi giorni si è completamente ribaltato. Quella che appariva come una trattativa ormai definita ha subito una frenata improvvisa, fino alla decisione definitiva: niente conduzione per la Rodriguez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se ne sono accorti durante la prima riunione…”. Belen, la verità dietro il no all’Isola dei famosi

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