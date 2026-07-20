Lutto nel mondo del calcio | addio a Kevin Keegan leggenda del calcio inglese

Un addio nel mondo del calcio: Kevin Keegan, ex calciatore e icona britannica, è morto. Due volte vincitore del Pallone d’Oro e campione d’Europa con il Liverpool, ha anche giocato con l’Amburgo, con cui ha vinto la Bundesliga nel 1978-79 e raggiunto la finale di Coppa dei Campioni nel 1980, persa per 1-0 contro il Nottingham Forest. La sua carriera si è conclusa con numerosi successi e riconoscimenti.

Il calcio perde uno dei suoi protagonisti più iconici: Kevin Keegan, due volte Pallone d’Oro e campione d’Europa con il Liverpool. Ha militato anche nell’Amburgo, con cui ha conquistato la Bundesliga nella stagione 1978-79 e raggiunto la finale di Coppa dei Campioni del 1980, persa per 1-0 contro il Nottingham Forest. Addio a Kevin Keegan. Si legge sul Guardian: “La famiglia di Keegan aveva rivelato a gennaio che l’ex calciatore era malato di cancro e a giugno lui stesso aveva comunicato che si trattava di un tumore al quarto stadio, quello più avanzato. “ È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è scomparso all’età di 75 anni “, si legge in una nota della famiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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