Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è morto all’età di 75 anni dopo aver combattuto contro un tumore. La notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un comunicato ufficiale. Keegan è noto per la sua carriera nel calcio, sia come giocatore che come tecnico. La sua scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Il calcio inglese piange la scomparsa di Kevin Keegan, morto all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Ad annunciarlo è stata la famiglia attraverso un comunicato. «Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti», si legge nella nota diffusa dai familiari. La famiglia ha ricordato Keegan come «un marito, padre e nonno amatissimo», ringraziando inoltre l'équipe medica che lo ha assistito durante la malattia e chiedendo rispetto della privacy in un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: aveva 75 anni

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Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

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