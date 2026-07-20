L’imprenditore Giorgio Tarini è morto all’età di 78 anni in ospedale a Pesaro. Ricoverato, aveva avuto un peggioramento delle condizioni di salute. È noto per aver inventato il Colosseo, oltre a essere riconosciuto come figura poliedrica e stimata nel mondo degli affari. La sua morte è stata comunicata dai familiari. Non sono stati resi noti dettagli sul funerale o su eventuali cause legate alla sua scomparsa.

Pesaro, 20 luglio 2026 – Si è spento, all’età di 78 anni, all’ ospedale di Pesaro, dove era ricoverato, Giorgio Tarini: un personaggio poliedrico, molto conosciuto e stimato che nel corso degli anni ha saputo distinguersi per le sue innate intuizioni, capacità imprenditoriali ed una lungimirante visione proiettata verso il futuro. Dall’export di mobili al mondo dei locali. Le sue attività hanno inizialmente spaziato dall’ export nel settore del mobile fino al mondo del divertimento, ambito nel quale ha lasciato un segno indelebile. Nel 1983, insieme ad alcuni soci, diede vita alla famosa discoteca Colosseo di Montecchio, ora Comune di Vallefoglia, un locale destinato a diventare un’autentica icona della notte, capace di richiamare migliaia di persone ad ogni appuntamento e di segnare un’epoca nel panorama dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’uomo che inventò il Colosseo, è morto l’imprenditore Giorgio Tarini

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