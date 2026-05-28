Lutto a Perugia è morto l' imprenditore Giorgio Palomba

Notizia in breve

A Perugia è deceduto l’imprenditore Giorgio Palomba. Conosciuto come professionista stimato, ha dedicato la vita al suo lavoro, mostrando impegno, integrità e umanità. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Palomba era anche molto legato alla famiglia, che rappresentava un punto fermo nella sua vita. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e ricordo tra colleghi e cittadini.