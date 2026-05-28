Lutto a Perugia è morto l' imprenditore Giorgio Palomba

Da perugiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Perugia è deceduto l’imprenditore Giorgio Palomba. Conosciuto come professionista stimato, ha dedicato la vita al suo lavoro, mostrando impegno, integrità e umanità. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Palomba era anche molto legato alla famiglia, che rappresentava un punto fermo nella sua vita. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e ricordo tra colleghi e cittadini.

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Lutto oggi a Perugia per la morte del noto imprenditore Giorgio Palomba.Professionista e uomo molto stimato, ha saputo coniugare per tutta la vita la passione per il proprio lavoro, al quale ha dedicato impegno, integrità e umanità, e l’amore per la famiglia. Uomo estremamente curioso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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