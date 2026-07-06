Addio all’imprenditore Giorgio Marabini | Uomo straordinario ha dato tanto a Imola

L’imprenditore e già presidente di Legacoop Imola è deceduto sabato all’età di 84 anni. La notizia si è diffusa ieri mattina, provocando dolore tra la comunità locale. Marabini è ricordato come una figura di rilievo nel settore cooperativo e imprenditoriale. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio tra cittadini e colleghi. La città perde un volto noto, riconosciuto per il suo contributo all’economia locale.

Imola perde Giorgio Marabini. Si è spento sabato a 84 anni l’imprenditore e già presidente di Legacoop Imola. La notizia si è diffusa ieri mattina in città, suscitando dolore e cordoglio. Marabini era nato a Mosca da padre italiano e madre russa il 22 luglio 1941, un mese dopo l’aggressione nazista e il primo giorno in cui i nazisti bombardarono Mosca, dove appunto la famiglia risiedeva. Era poi arrivano a Imola nel ’45, a quattro anni, assieme alla famiglia che rientrava dopo un lungo esilio politico dovuto alle persecuzioni di cui tutti i parenti – dal bisnonno Anselmo al nonno Andrea – furono spesso oggetto per via della propria attività prima nelle file del Partito socialista, poi nel Partito comunista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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